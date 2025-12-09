  2. দেশজুড়ে

ধানের শীষের প্রার্থীকে ‘দুনিয়ায় পাঠানো ফেরেশতা’ বললেন বিএনপি নেতা

প্রকাশিত: ১০:৫৫ এএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ক সহ-সম্পাদক ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ (নাচোল, গোমস্তাপুর, ভোলাহাট) আসনে প্রার্থী আমিনুল ইসলামকে দুনিয়ায় পাঠানো আল্লাহর ফেরেশতা বলে মন্তব্য করেছেন এক বিএনপি নেতা।

সোমবার (৮ ডিসেম্বর) রাতে জেলার ভোলাহাট উপজেলার কালিতলা বাজারে বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া ও মিলাদ-মাহফিলে উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম-সম্পাদক আল হেলাল এ মন্তব্য করে বক্তব্য দেন।

ভোলাহাট সদর ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির আয়োজনে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন এমপি প্রার্থী আমিনুল ইসলাম।

বক্তব্যে উপস্থিত নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বিএনপি নেতা আল হেলাল বলেন, আলহাজ আমিনুল ইসলাম ধানের শীষের মনোনয়ন পেয়েছেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা ধানের শীষের লোক, আর দল এই প্রতীক আমিনুল ইসলামকে দিয়েছে। তাই এটি সবাইকে মেনে নিতে হবে। আপনারা যারা সন্দেহ মনে করছেন, তারা ভুল করছেন। তিনি সংসদ সদস্য ছিলেন, কেউ যদি প্রমাণ করতে পারেন আলহাজ্ব আমিনুল ইসলাম কোনো অনিয়ম-দুর্নীতি করেছেন, তাহলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব।

তিনি আরও বলেন, আলহাজ আমিনুল ইসলামের মতো ভালো লোক চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ আসনের তিন থানায় কোথাও খুঁজে পাবেন না। তিনি আমাদের গর্ব। আপনারা সবাই জানেন, মনে হচ্ছে আলহাজ আমিনুল ইসলাম আল্লাহর ফেরেশতা, তাকে আল্লাহ দুনিয়ায় পাঠিয়েছে। তিনি সবার কাছে ভালো, সবাই তাকে সম্মান করেন।

বিএনপি নেতা আল হেলাল বলেন, দেশের দুই নারী দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকেছেন। কিন্তু এই দুই নারীর মধ্যে খালেদা জিয়ার জন্য দলমত নির্বিশেষে শুধু দেশেই নয়, সারাবিশ্বের মানুষ দোয়া করছে। অন্যদিকে শেখ হাসিনার কখন ফাঁসি হবে সেই দোয়া করে জনগণ। সকল ভেদাভেদ ভুলে দলের জন্য ধানের শীষের জন্য কাজ করতে হবে। যারা এখনো দলের বাইরে রয়েছেন, অভিমান ভুলে ফিরে আসেন।

ভোলাহাট উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কায়সার আহমেদের সঞ্চালনায় সভার সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি আনসার আলী বিশ্বাস। এসময় উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম, ভোলাহাট উপজেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মাহাতাব উদ্দিন, সাবেক উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ও নারী নেত্রী রেশমাতুল আরস রেখা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এ বিষয়ে নাম প্রকাশ না করার শর্তে জেলা বিএনপির এক নেতা বলেন, বক্তব্যটি শুনে আমি খুবই অবাক হয়েছি। দলের মনোনীত প্রার্থীর উপস্থিতিতে এমন বক্তব্য দেওয়া দুঃখজনক। বক্তব্য দেওয়ার ক্ষেত্রে নেতাকর্মীদের আরও বেশি সতর্ক হতে হবে।

