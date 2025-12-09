মায়ের হাত ধরে মাদরাসায় যাওয়ার পথে বাসচাপায় শিশুর মৃত্যু

মায়ের হাত ধরে মাদরাসায় যাওয়ার পথে বাসচাপায় শিশুর মৃত্যু
চাঁদপুর-কুমিল্লা মহাসড়কে বাসচাপায় মাহফুজ হোসেন নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) সকালে চাঁদপুরের মহামায়া পশ্চিম বাজার সংলগ্ন সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মায়ের হাত ধরে আরবি পড়তে মাদরাসায় যাচ্ছিলো শিশুটি। এ ঘটনায় প্রতিবাদে প্রায় দুই ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে রাখে এলাকাবাসী।
শিশু মাহফুজ জামিউলতুল ইসলামীয়া সামছুল উলুম মহামায়া মাদরাসার শিক্ষক মাঈনুল হকের ছেলে। সে একই মাদরাসায় হেফজ বিভাগের ছাত্র।
শিশুর মা জয়নব বেগম জানান, তার হাত থেকে ছুটে দৌড়ে চাঁদপুর-কুমিল্লা আঞ্চলিক মহাসড়ক পারাপারের সময় কক্সবাজারগামী সৌদিয়া বাস তাকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়।
চাঁদপুর সদর মডেল থানার তদন্ত কর্মকর্তা মিন্টু দত্ত জানান, পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে। শিশুর মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
শরীফুল ইসলাম/এমএন