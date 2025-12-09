  2. দেশজুড়ে

নির্বাচনি বৈঠকে বিএনপি নেতার মৃত্যু

প্রকাশিত: ০৬:০৯ পিএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
লক্ষ্মীপুরে নির্বাচনি উঠান বৈঠকে স্ট্রোক করে হারুনুর রশিদ (৬৩) নামে এক বিএনপি নেতা মারা গেছেন। মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) দুপুরে লক্ষ্মীপুর পৌরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের রাজিবপুর এলাকায় আয়োজিত উঠান বৈঠকে তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় জেলা বিএনপি গভীর শোক প্রকাশ করেছে।

দলীয় সূত্র জানায়, প্রবীণ বিএনপি নেতা হারুনের মৃত্যুতে বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি, জেলা বিএনপির সদস্য সচিব সাহাবুদ্দিন সাবু, লক্ষ্মীপুর পৌর বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিম লিটন, সাধারণ সম্পাদক নিজাম উদ্দিন গভীর শোক প্রকাশ করেন। তারা হারুনের বাড়িতে গিয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন।

হারুন সদর উপজেলার বাঙ্গাখাঁ ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় রাজিবপুর নোয়া বাড়ির বাসিন্দা। তিনি পেশায় কৃষক ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, পৌরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে আব্দুল কাদের হাজি বাড়ি এলাকায় লক্ষ্মীপুর-৩ (সদর) আসনের বিএনপির প্রার্থী শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি নারীদের নিয়ে নির্বাচনি উঠান বৈঠক করেন। সেখানে সভা চলাকালীন বিএনপি নেতা হারুন স্ট্রোক করেন। হাসপাতাল নেওয়ার পথে তিনি মারা যান।

বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেন, হারুন বিএনপির প্রবীণ নেতা। দলের প্রতি তার অনেক ত্যাগ, শ্রম রয়েছে। আমরা তার মৃত্যুতে গভীর শোক ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। আমরা তার পরিবারের পাশে আছি।

