চাঁপাইনবাবগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশুসহ নিহত ৪

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৬:২১ পিএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
চাঁপাইনবাবগঞ্জের তিন উপজেলায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় শিশুসহ চারজন নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) দুপুরে জেলার শিবগঞ্জ, গোমস্তাপুর ও ভোলাহাট উপজেলায় পৃথক তিনটি সড়ক দুর্ঘটনায় এ প্রাণহানির ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, জেলার ভোলাহাট উপজেলার ইসলামপুর নিমগাছী গ্রামের আশরাফুলের ছেলে হাসান (৮), শিবগঞ্জ উপজেলার নারায়ণপুর গ্রামের মৃত রিফাত উল্লাহর ছেলে বাসেদ আলী (৯৩), ভোলাহাট উপজেলার ছোট জামবাড়িয়া গ্রামের শাহজাহান আলী ছেলে আশিক আলী (২৫) ও বড়গাছি বাজার পাড়ার আপেল মাহমুদের ছেলে আব্দুল্লাহ (৩০)।

গোমস্তাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল বারিক জানান, দুপুর আড়াইটার দিকে তেতুলতলা এলাকায় একটি ট্রাককে ওভারটেক করছিলেন মোটরসাইকেল চালক আশিক ও আবুল। এসময় ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে দুই জন গুরুতর আহত হয়। পরে স্থানীয়রা আশিক ও আবুলকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এদিকে ভোলাহাট থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) একরামুল হক জানান, উপজেলার পোল্লাডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পরীক্ষা শেষ করে দুপুর ১টার দিকে বাড়ি ফেরার পথে ভোলাহাট-রহনপুর সড়কের দলদলী ইউনিয়নের ইসলামপুর নিমগাছী মসজিদের সামনে রাস্তা পার হচ্ছিল হাসান। এসময় দ্রুতগতির একটি ট্রলি হঠাৎ হাসানকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। ঘটনার পর ট্রলিচালক ঘটনাস্থলে ট্রলি রেখে পালিয়ে যায়।

অন্যদিকে শিবগঞ্জ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির জানান, মঙ্গলবার দুপুরে ছত্রাজিতপুর বাজারে রাস্তা পার হচ্ছিলেন বাসেদ। এ সময় ধান বোঝায় একটি ভটভটি তাকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই মারা যান বাসেদ। পরে পুলিশ গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।

