ঝিনাইদহ
রাশেদ খাঁনকে মুখে লাগাম দেওয়ার হুঁশিয়ারি বিএনপি নেতার
গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁনকে ‘মুখে লাগাম দিয়ে কথা বলার’ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি এনামুল কবির মুকুল। তিনি বলেছেন, রাশেদ খাঁন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা বিএনপির শীর্ষ নেতাদের নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করছে। ঝিনাইদহে এই লোককে আগে কোনোদিন দেখা যায়নি। এখন সে বড় বড় কথা বলছে।
মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় জেলা শহরের হামদহ এলাকায় ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ শেষে স্থানীয় দলীয় কার্যালয়ে এই বক্তব্য দেন তিনি। বক্তব্যটি সামাজিক মাধ্যমে মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়।
ভিডিও বক্তব্যে তিনি রাশেদ খাঁনকে ভুঁইফোঁড় ও নব্য ফ্যাসিবাদ উল্লেখ করে বলেন, আপনি রাজনীতি করবেন, ভালো কথা। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি, আপনি বিএনপির স্থানীয় শীর্ষ নেতাদের নিয়ে বাজে ভাষায় কথা বলছেন। এভাবে হিংসাত্মক আচরণ ও হেডমগিরি দেখালে বিএনপির নেতাকর্মীরা বসে থাকবে না।
বিএনপি নেতা এনামুল কবির মুকুল বলেন, শেখ হাসিনার আমলে আওয়ামী লীগের নেতারা যেই ভাষায় কথা বলতো, এই রাশেদ খাঁন সেই ভাষায় কথা বলছে। ৫শ নেতাকর্মী নেই তার, কিন্তু হুংকার বাঘের মতো। ভুঁইফোঁড় নেতা হয়ে রাশেদ খাঁন ঝিনাইদহের বিএনপি নেতাদের নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করছেন। আমি তাকে অনুরোধ করব, আপনি এসব ছাড়ুন।
এর আগে সন্ধ্যায় ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ করেন জেলা বিএনপির নেতাকর্মীরা। এসময় জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট এমএ মজিদ, সহ-সভাপতি এনামুল কবির মুকুল, সাংগঠনিক সম্পাদক সাজেদুর রহমান পপপু, যুগ্ম সম্পাদক মো. শাহজাহান আলী, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম পিন্টু, জেলা ছাত্রদলের সহ সভাপতি নয়ন হাওলাদারসহ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
