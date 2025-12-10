  2. দেশজুড়ে

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দুই আসনে এনসিপির মনোনয়ন পেলেন মাহদী-আতাউল্লাহ

প্রকাশিত: ১২:০৩ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বেশ কিছু আসনে প্রাথমিক প্রার্থী ঘোষণা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বেলা ১১টায় রাজধানীতে এনসিপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন দলের সদস্যসচিব আখতার হোসেন। এসময় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৬টি সংসদীয় আসনের মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল-আশুগঞ্জ ও বিজয়নগরের দুটি ইউনিয়ন) আসনে দলের কেন্দ্রীয় যুগ্ম-আহ্বায়ক মাওলানা আশরাফ মাহদী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ (সদর ও বিজয়নগর) আসনে কেন্দ্রীয় যুগ্ম-মুখ্য সংগঠক মো. আতাউল্লাহকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে কেন্দ্রীয় যুগ্ম-মুখ্য সংগঠক মো. আতাউল্লাহ বলেন, প্রাথমিক অবস্থায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৬টি সংসদীয় আসনের মধ্যে দুটি প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। বাকি আসন গুলোতে পর্যায়ক্রমে ঘোষণা করা হবে।

