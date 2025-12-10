  2. বিনোদন

অক্ষয়ের ভাইরাল নাচ, শুটিংয়ে লেগেছে অক্সিজেন মাস্ক

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:২৭ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
অক্ষয় খান্না। ছবি: সংগৃহীত

সোশ্যাল মিডিয়ায় অক্ষয় খান্নার নাচের ঝলক ছড়িয়ে পড়েছে। নতুন ছবিতে ‘রেহমান’ ডাকাতের ভূমিকায় যেমন প্রশংসা কুড়িয়েছেন তিনি, তার চেয়েও বেশি আলোচনায় এসেছে তার ‘এফএ৯এলএ’ নাচ। আরবি গানের তালে অক্ষয়ের সেই হাঁটতে-হাঁটতে নাচে পায়ের বিভঙ্গ আর কাঁধের ঝাঁকুনির মেলবন্ধন দর্শকদের মন জয় করেছে এরই মধ্যে।

তবে এই নাচের শুটিংয়ের সময় বেশ ঝামেলায় পোহাতে হয়েছে অভিনেতাকে। ছবির গানটির শুটিং হয়েছিল লাদাখে- উচ্চতার কারণে সেখানে অক্সিজেনের ঘাটতি ছিল স্পষ্ট। তাই একটু নড়াচড়া করলেই সঙ্গে রাখতে হয়েছে অক্সিজেন সিলিন্ডার। শুটিংয়ের ফাঁকে ফাঁকে মুখে অক্সিজেন মাস্ক লাগিয়ে শ্বাস স্বাভাবিক করতেন অক্ষয়।

প্রথমদিকে এই গানে অক্ষয়ের নাচের দৃশ্য ছিলই না। শুধুই ব্যাকগ্রাউন্ড ডান্সারের নাচ রাখা হয়েছিল। কিন্তু নৃত্যপরিচালক বিজয় গঙ্গোপাধ্যায় ও পরিচালক আদিত্য ধরের কাছে নিজে থেকেই নাচের অনুরোধ করেন অক্ষয়। পরিচালকও সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যান। কোনো পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই নেচে ফেলেন অক্ষয়, আর তাতেই বাজিমাত!

বিজয় গঙ্গোপাধ্যায় জানান, ‘অক্ষয় একটু নাচলেই অক্সিজেন মাস্ক লাগিয়ে নিতেন। তারপর আবার শট দিতেন। সব মিলিয়ে শুটিংটা নির্বিঘ্নেই শেষ হয়েছে।’

আর প্রকাশের পর সেই নাচই এখন ভাইরাল- অক্ষয় খান্নাকে নতুন করে নিয়ে এসেছে আলোচনার কেন্দ্রে।

এমএমএফ

