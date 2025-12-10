  2. দেশজুড়ে

নারায়ণগঞ্জে মোবাইল ফোন বিস্ফোরণ: চিকিৎসাধীন যুবকের মৃত্যু

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)
প্রকাশিত: ১২:৫১ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে চার্জে লাগানো মোবাইল ফোন বিস্ফোরণের ঘটনায় চিকিৎসাধীন মো. আলাউদ্দিন (৩৫) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। বাকি তিনজন চিকিৎসাধীন আছেন।

মঙ্গলবার (৯ নভেম্বর) রাত পৌনে ৯টায় জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের সার্জারি চিকিৎসক শাওন বিন রহমান। তিনি বলেন, দগ্ধদের মধ্যে আলাউদ্দিনের দেহ ৪০ শতাংশ পুড়েছিল। আইসিইউতে চিকিৎসা নেওয়াকালীন গতরাতে তিনি মারা যান। তার পরিবারের বাকি তিন সদস্য চিকিৎসা নিচ্ছেন।

এর আগে ৬ ডিসেম্বর গভীর রাতে উপজেলার কাঁচপুর চাঁদমহল সিনেমা হলের পেছনের পাঠাত্তা এলাকার একটি বাসায় মোবাইল বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণে পরিবারের মোট চার সদস্য আহত হন। সেরাতে হঠাৎ বিকট শব্দ শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে গিয়ে দগ্ধদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করান।


