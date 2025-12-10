সাতসকালে প্রতিবেশীর পুকুরে ডুবে প্রাণ গেলো দুই শিশুর
কুড়িগ্রামের রৌমারীতে পুকুরের পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। সম্পর্কে তারা মামা-ভাগনে।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) সকাল ৭টার দিকে উপজেলার জাদুরচর ইউনিয়নের ধনারচর নতুন গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।
নিহত শিশুরা হলো, ধনারচর নতুন গ্রামের শাহজাহানের ছেলে শাহবাব মণ্ডল (২) এবং আবু তালেবের ছেলে আবু ত্বহা মণ্ডল (৩)। সম্পর্কে তারা মামা-ভাগনে।
স্থানীয়রা জানান, সকালে দুই শিশু বাড়ির সামনে খেলাধুলা করতে গিয়ে অসাবধানতাবশত প্রতিবেশী উমর আলীর পুকুরের পানিতে পড়ে যায়। পরে পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজির এক পর্যায়ে পুকুর থেকে শিশু দুটিকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।
রৌমারী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শাহনেওয়াজ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, এ ঘটনায় থানায় অপমৃত্যু (ইউডি) মামলা করা হবে।
রোকনুজ্জামান মানু/এফএ