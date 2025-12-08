  2. দেশজুড়ে

বগুড়ায় আসামি ধরতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে পুলিশ সদস্য আহত

প্রকাশিত: ০৪:৫৫ এএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
আহত পুলিশ সদস্য বাবর আলী

বগুড়ায় ওয়ারেন্টভুক্ত এক আসামিকে গ্রেফতার করতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে আহত হয়েছেন এক পুলিশ সদস্য। রোববার (৭ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে বগুড়া শহরের রহমান নগর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আহত পুলিশ সদস্যের নাম বাবর আলী। তিনি বগুড়া সদর থানার বনানী পুলিশ ফাঁড়িতে সহকারী টাউন সাব-ইনস্পেক্টর (এটিএসআই) হিসেবে কর্মরত।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সংশ্লিষ্ট আসামির বিরুদ্ধে অস্ত্র ও মাদকসহ একাধিক মামলা রয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা (ওয়ারেন্ট) জারি ছিল। পরোয়ানা অনুযায়ী তাকে গ্রেফতার করতে গেলে আসামি হঠাৎ পুলিশের ওপর চড়াও হন। একপর্যায়ে তিনি ছুরি দিয়ে আঘাত করে দ্রুত পালিয়ে যান। পরে আহত পুলিশ সদস্য বাবর আলীকে স্থানীয় লোকজন দ্রুত উদ্ধার করে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে ভর্তি করেন।

বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) মাহফুজ আলম বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, আহত পুলিশ সদস্য বর্তমানে শঙ্কামুক্ত। ঘটনার পরপরই অভিযুক্ত আসামিকে গ্রেফতারে পুলিশের একাধিক দল মাঠে নেমেছে। শিগগির তাকে গ্রেফতার করা সম্ভব হবে।

