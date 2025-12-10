ধর্ম উপদেষ্টা
হাজিদের জিম্মি করার প্রবণতা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা হয়েছে
অন্তর্বর্তী সরকারের ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেছেন, হজ ব্যবস্থাপনাকে সহজ ও স্বচ্ছ করার জন্য সরকার সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই ব্যবস্থাপনায় কোনো সিন্ডিকেট আর কাজ করতে পারবে না এবং হাজিদের জিম্মি করার প্রবণতা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা হয়েছে।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) সকালে নাটোরে জেলা মডেল মসজিদের উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এই কথা জানান।
ধর্ম উপদেষ্টা খালিদ হোসেন বলেন, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করছেন এবং বিগত বছর হাজিদের যে অর্থ (৮ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা) ফেরত দেওয়া সম্ভব হয়েছিল, এই বছরও তা সম্ভব হবে।
তিনি আরও বলেন, হজকে আমরা সেবা ইবাদত হিসেবে নিয়েছি। এখানে যারা দুর্নীতি করবে, আমাদের হাতে ধরা পড়লে তাদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে এসে শাস্তির ব্যবস্থা করব। হজ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকার নিজেরাই বাড়ি ভাড়া করবে এবং হজ পালন এজেন্সির সঙ্গে সরাসরি কথা বলবে বলেও তিনি জানান।
নির্বাচন প্রসঙ্গে ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, নির্বাচনের আমেজ শুরু হয়েছে। আমরা আশাবাদী ফেব্রুয়ারি মাসে অত্যন্ত উৎসব মুখোর পরিবেশে সুষ্ঠু, অবাধ ও অন্তর্ভুক্তি মূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
এসময় উপস্থিত ছিলেন ধর্ম মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব সাদেক আহমেদ, জেলা প্রশাসক আসমা শাহীন, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আব্দুল ওহাব, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আবুল হায়াত, সিভিল সার্জন মুক্তাদির আরেফিন, এএম ইফতেখার মজিদ প্রমুখ।
এর আগে তিনি ১৮ কোটি ৪১ লাখ ৪১ হাজার টাকা ব্যয়ে জেলা মডেল মসজিদের উদ্বোধন করেন। পরে তিনি ১৪ কোটি ৭১ লাখ ৫৪ হাজার টাকা ব্যয়ে নাটোর সদর উপজেলা মডেল মসজিদ উদ্বোধন করেন।
রেজাউল করিম রেজা/কেএইচকে