ঘরে খেলছিল শিশু, পানিভর্তি বালতিতে পড়ে মৃত্যু

ঘরে খেলছিল শিশু, পানিভর্তি বালতিতে পড়ে মৃত্যু
নেত্রকোনার কলমাকান্দায় বালতির পানিতে পড়ে ১১ মাস বয়সি এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (১০ ডিসেম্বর) সকাল ৭টার দিকে উপজেলার খারনৈ ইউনিয়নে মেদিরকান্দা গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নাদিয়া আক্তার নামে ওই শিশু স্থানীয় শ্রমিক নবাব মিয়া ও গৃহিণী শুভা আক্তার দম্পতির একমাত্র মেয়ে।
পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে ঘরের ভেতরে রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিলেন নাদিয়ার মা। এসময় খেলতে খেলতে অজান্তেই শিশুটি ঘরে থাকা পানিভর্তি বালতিতে পড়ে যায়। কিছুক্ষণ পর শিশুর মায়ের চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে নাদিয়াকে উদ্ধার করে দ্রুত কলমাকান্দা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করা হয়।
কলমাকান্দা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. সুমন পাল নাদিয়াকে মৃত ঘোষণা করেন।
এইচ এম কামাল/এমএন