৩৫ ফুট গভীর নলকূপে পড়ে গেছে দুই বছরের শিশু, জীবিত উদ্ধারের চেষ্টা

৩৫ ফুট গভীর নলকূপে পড়ে গেছে দুই বছরের শিশু, জীবিত উদ্ধারের চেষ্টা
রাজশাহীতে পরিত্যক্ত একটি গভীর নলকূপের পাইপে আটকা পড়েছে দুই বছরের শিশু। তাকে উদ্ধারে চেষ্টা চালাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) দুপুর দেড়টার দিকে তানোর উপজেলার পাঁচন্দর ইউনিয়নের কোয়েলহাট গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
শিশুটির নাম মো. স্বাধীন। তার বাবার নাম রাকিব। সে তানোর উপজেলার পাঁচন্দর ইউনিয়নের কোয়েলহাট গ্রামের বাসিন্দা।
তানোর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীনুজ্জামান এসব তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, বুধবার দুপুরে বাড়ির পাশে থাকা পরিত্যক্ত গভীর নলকূপের পাইপের ভেতর অসাবধানতাবশত পড়ে যায় শিশু স্বাধীন। পরিত্যক্ত সেই গভীর নলকূপের মালিক তাহের। তিনি একই এলাকার বাসিন্দা। স্থানীয়দের বরাতে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে নলকূপটি অকেজো অবস্থায় পড়ে ছিল।
ওসি আরও জানান, শিশুটি জীবিত উদ্ধার করতে কাজ করছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। ঘটনার পরপরই তানোর ফায়ার সার্ভিসের একটি দল উদ্ধার অভিযান শুরু করে।
ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ধারণা করছেন, শিশুটি এখনো জীবিত রয়েছে। উদ্ধার তৎপরতা আরও জোরদার করতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে একটি বিশেষায়িত উদ্ধারকারী দল তানোরে যোগ দিচ্ছে।
পরিত্যক্ত নলকূপটির ব্যাস পাঁচ ফুট। এটি প্রায় ৩৫ ফুট গভীর। শিশুটি কিছুক্ষণ আগেও সাড়া দিয়েছে বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা। এখন তাকে সেখানে অক্সিজেন সরবরাহ করা হচ্ছে।
ওসি বলেন, শিশুটিকে মাটি খুঁড়ে বের করতে হবে। এটি খুব কঠিন কাজ। তারপরও তাকে উদ্ধার করে আনার জন্য ফায়ার সার্ভিসের কর্মী এবং আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করছি।
সাখাওয়াত হোসেন/এসআর/জেআইএম