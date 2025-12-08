নাটোরে রেল লাইনে ফাটল
নাটোরের নলডাঙ্গা উপজেলার মাধনগর এলাকায় রেললাইনে ফাটল দেখা দিয়েছে। রেলকর্মী ও স্থানীয়দের দাবি- অতিরিক্ত শীতের কারণে এ ফাটল দেখা দিয়েছে।
সোমবার (৮ ডিসেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রেলওয়ের মেরামত কর্মীরা মেরামতের কাজ শেষ করেন।
স্থানীয়রা জানায়, সকালে মাধনগর রেল স্টেশনের দক্ষিণে ২৫৩ নম্বর পিলারের কাছে ফাটল দেখতে পান তারা। পরে বিষয়টি স্থানীয় ইউপি সদস্যকে জানালে তিনি বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানান।
স্থানীয় গ্রাম পুলিশ নাজমুল হোসেন জানান, মাধনগর রেলস্টেশনের দক্ষিণে এনড়ার পাড় এলাকায় ১ নম্বর লাইনে স্থানীয়রা প্রথম ফাটলটি দেখতে পান।
রেলওয়ের ট্রলিম্যান জুলফিকার হোসেন জানান, বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হলে রেলওয়ের কর্মীরা দ্রুত সেটি মেরামত করেন।
মাধনগর স্টেশন মাস্টার আব্দুল আওয়াল বলেন, ঠান্ডাজনিত কারণে রেলওয়ে লাইনে এ ধরনের ফাটল দেখা দিতে পারে বলে ধারণা করছেন তারা। সম্প্রতি পাশের বিরকুৎসা রেলস্টেশনের উত্তরেও রেল ফাটলের ঘটনা ঘটে। পরে খবর পেয়ে রেললাইন ফাটলের মেরামত করা হয়েছে। অতিরিক্ত ঠান্ডার কারণে এমন ঘটনা ঘটতে পারে।
রেজাউল করিম রেজা/আরএইচ/জেআইএম