এনসিপির প্রার্থী হলেন বিএনপির মনোনয়নবঞ্চিত নেতা

ময়মনসিংহ-৩ (গৌরীপুর) আসনে বিএনপির মনোনয়ন না পেয়ে দল থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছিলেন জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক মহাজোটের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম মহাসচিব আশরাফুল ইসলাম সেলিম (কবি সেলিম বালা)। এবার একই আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মনোনয়ন পেয়েছেন বিএনপির সাবেক এই নেতা। তিনি ‘শাপলা কলি’ প্রতীকের প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে লড়বেন।

বুধবার (১০ ডিসেম্বর) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রথম ধাপে ১২৫ প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি। ওই প্রার্থী তালিকায় ময়মনসিংহ-৩ আসনে দলটির প্রার্থী হিসেবে কবি সেলিম বালার নাম ঘোষণা করা হয়।

কবি সেলিম বালার বাড়ি গৌরীপুর উপজেলার অচিন্তপুর ইউনিয়নের মুখোরিয়া গ্রামে। এলাকায় তিনি নানা জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য পরিচিত।

২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনয়ন চেয়ে বঞ্চিত হন কবি সেলিম বালা। এরপর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে এলাকায় ব্যাপক গণসংযোগ ও প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। এ আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন চেয়েছিলেন বিএনপির জাতীয় কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ইঞ্জিনিয়ার এম ইকবাল হোসেইন, গৌরীপুর উপজেলা বিএনপির আহবায়ক ও উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আহাম্মদ তায়েবুর রহমান হিরন, উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব হাফেজ মো. আজিজুল হক, জেলা বারের সাবেক সভাপতি নুরুল হক ও কবি সেলিম বালা। গত ৩ নভেম্বর সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ময়মনসিংহের ১১টি আসনের মধ্যে ৯টি আসনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। তাদের মধ্যে গৌরীপুর আসনে ইঞ্জিনিয়ার এম ইকবাল হোসেইনের নাম ঘোষণা করা হয়।

এরপর ২৩ নভেম্বর কবি সেলিম বালা জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক মহাজোটের যুগ্ম মহাসচিব পদ থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন এবং ফেসবুকে পদত্যাগপত্র পোস্ট করেন। তখন থেকেই গুঞ্জন ছিল তিনি জাতীয় নাগরিক পার্টিতে (এনসিপি) যোগ দিয়ে ভোটের মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে কবি সেলিম বালা বলেন, ‘আমি মনোনয়ন পাইনি বলে দল থেকে পদত্যাগ করিনি। নীতি ও অবস্থানের দিক থেকে বিএনপি এখন যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, সেখানে আমার আস্থা রাখার সুযোগ নেই। তাই দলের সাংগঠনিক পদ থেকে পদত্যাগ করেছি। শাপলা কলি প্রতীকে বিপুল ভোটের মাধ্যমে জয়ী হবো বলে প্রত্যাশা করছি।’

