খুলনা-১ ও ২ আসনে এনসিপির প্রার্থী ঘোষণা
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে খুলনার ১ ও ২ আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রার্থী ঘোষণা করেছে। বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বেলা ১১টায় রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়।
ঘোষিত ১২৫ জন প্রার্থীর মধ্যে খুলনা-১ ও খুলনা-২ রয়েছে।
খুলনা-১ আসনে এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের সংগঠক মো. ওয়াহিদ উজ জামানকে দলের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে খুলনা সদর ও সোনাডাঙ্গা থানা নিয়ে গঠিত খুলনা-২ আসনে দলটির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সদস্য সচিব ও খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ফরিদুল হককে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।
আরিফুর রহমান/এনএইচআর/জেআইএম