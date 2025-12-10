নওগাঁয় বাসচাপায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

নওগাঁয় বাসচাপায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত
নওগাঁয় বাসচাপায় দুই মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে নওগাঁ-রাজশাহী আঞ্চলিক মহাসড়কের হাঁপানিয়া তেঁতুলতলী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন, সদর উপজেলার একডালা পূর্বপাড়া গ্রামের এলিম শাহর ছেলে মোস্তফা সর্দার (৫৫)। তিনি পেশায় চালকল ব্যবসায়ী। আরেকজন পোরশা উপজেলার বাসিন্দা আব্দুল মালেক।
স্থানীয় ও পুলিশ জানায়, বিকেলে মোটরসাইকেলযোগে হাঁপানিয়া থেকে নওগাঁ শহরের পথে যাচ্ছিলেন মোস্তফা ও মালেক। পথিমধ্যে তেঁতুলতলী এলাকায় পৌঁছালে নওগাঁ থেকে রাজশাহীগামী একটি বিআরটিসি বাস অপর একটি বাসকে ওভারটেকিং করার সময় মোটরসাইকেলটিকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলে মারা যান মোস্তফা ও মালেক।
নওগাঁ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নিয়ামুল হক বলেন, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ দুটি উদ্ধার করা হয়। ঘাতক বাসটিকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
