গাইবান্ধায় অবৈধ ইটভাটায় অভিযান, জরিমানা

গাইবান্ধায় অবৈধ ইটভাটায় অভিযান, জরিমানা
গাইবান্ধায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে একটি ইটভাটাকে ২ লাখ টাকা জরিমানা ভ্রাম্যমাণ আদালত। জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার পরিবেশ সুরক্ষায় কঠোর পদক্ষেপের অংশ হিসেবে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বিকেলে পরিবেশ অধিদপ্তর গাইবান্ধা ও গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তামশিদ ইরাম খানের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।
ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে অবৈধভাবে পরিচালিত উপজেলার কামারদহ ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন মেসার্স উৎস এন্টারপ্রাইজ ইটভাটায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯) মোতাবেক মেসার্স উৎস এন্টারপ্রাইজ ইটভাটার সত্ত্বাধিকারী আবু তালেব মণ্ডলকে দুই লাখ টাকা জরিমানা ধার্য ও তাৎক্ষণিক আদায় করা হয়।
উক্ত অভিযানে প্রসিকিউটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পরিবেশ অধিদপ্তর গাইবান্ধা কার্যালয়ের পরিদর্শক শের আলম।
পরিবেশ অধিদপ্তর গাইবান্ধা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক উত্তম কুমার বলেন, পরিবেশ সুরক্ষায় গাইবান্ধা জেলায় ধারাবাহিকভাবে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। অভিযানে থানা পুলিশ সার্বিক সহযোগিতা করেছে।
আনোয়ার আল শামীম/এনএইচআর/জেআইএম