  2. দেশজুড়ে

ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ করে মাদারীপুরে আ’লীগের মিছিল

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মাদারীপুর
প্রকাশিত: ১২:৩৫ পিএম, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ করে মাদারীপুরে আ’লীগের মিছিল

ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের মাদারীপুরের বিভিন্ন অংশে গাছ ফেলে সড়ক অবরোধ করে মিছিল করেছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা।

শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) ভোরে মাদারীপুর সদর উপজেলা ও রাজৈর উপজেলায় এই ঘটনা ঘটে। এসময় প্রায় দুই ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে।

পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার সাধুর ব্রিজ থেকে সদর উপজেলার মোস্তফাপুর পর্যন্ত ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে ৮টির মতো গাছ ফেলে সড়ক অবরোধ করা হয়। এসময় ভোর ৫টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। মহাসড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয়রা মিলে গাছগুলো অপসরণ করে যান চলাচল স্বাভাবিক করেছে। বর্তমানে যান চলাচল স্বাভাবিক আছে।

এদিকে ফেসবুকে ছড়ানো একটি ভিডিওতে দেখা যায়, মহাসড়ক অবরোধের নেতৃত্ব দিচ্ছেন মাদারীপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক, মাদারীপুর সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান পাভেলুর রহমান শফিক খান। এসময় তাকে বক্তব্য দিতে দেখা যায়। তার সঙ্গে উপস্থিত বেশ কিছু নেতা-কর্মী-সমর্থকরা আওয়ামী লীগের পক্ষে বিভিন্ন স্লোগান দেন। এসময় তাদের হেলমেট ও মাস্ক পরা অবস্থায় দেখা যায়।

মাদারীপুর ফায়ার সার্ভিসের মাদারীপুরের টিম লিডার সাইফুল ইসলাম ভূইয়া বলেন, আমরা ভোর ৫টা ৫০ মিনিটে খবর পাই। তখন দ্রুত গিয়ে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের বিভিন্ন জায়গা থেকে ৫টি গাছ ও স্থানীয়রা আরও ৩টি গাছ অপসারণ করা হয়। আমাদের প্রায় এক ঘণ্টার মতো লেগেছে গাছগুলো অপসারণ করতে। পরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

মাদারীপুরের মোস্তফাপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মামুন আল রশিদ বলেন, বিক্ষোভকারীরা অল্প কিছু সময় সড়ক অবরোধ করে রেখেছিল। পরে বিক্ষোভকারীরা পুলিশ দেখে দ্রুত পালিয়ে যায়। তাৎক্ষণিক গাছগুলো সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়েছে।

আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/এফএ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।