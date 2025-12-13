গাজীপুর
ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণের দাবিতে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ
সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিবাদ, নিরাপদ সড়ক এবং ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণের দাবিতে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেছেন এলাকাবাসী।
শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) সকাল পৌনে দশটার দিকে গাজীপুর মহানগরের নাওজোর এলাকায় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করেন এলাকাবাসী ও স্থানীয় কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা।
এলাকাবাসী জানায়, সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিবাদ, নিরাপদ সড়ক এবং গাজীপুর মহানগরের নাওজোর এলাকায় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের ওপর ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণের দাবিতে মানববন্ধন করে এলাকাবাসী। একপর্যায়ে তারা ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক আধাঘণ্টা অবরোধ করে রাখেন। এতে ওই মহাসড়কের যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। মানববন্ধনে এলাকাবাসী, স্কুল শিক্ষার্থী এবং বিভিন্ন পোশাক কারখানার শ্রমিকরা অংশগ্রহণ করেন। পরে তারা মহাসড়ক থেকে সরে গেলে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়।
বডি ফ্যাশন ও আইসিএল কারখানার সিইও সাব্বির আহমেদ জানান, নাওজোর এলাকায় নিরাপদভাবে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক পারাপারের কোনো ব্যবস্থা নেই। এতে প্রতিনিয়তই দুর্ঘটনার ঘটছে। অনেক শ্রমিক ও স্থানীয় লোকজন সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়ে প্রাণ হারাচ্ছে এবং আহত হচ্ছে। সড়ক দুর্ঘটনা এড়াতে এবং প্রাণ বাঁচাতে নাওজোর ফ্লাইওভারের পশ্চিম পাশে একটি ফুটওভার ব্রিজ খুবই জরুরি। এই ফ্লাইওভার নির্মাণের দাবিতে বিভিন্ন কারখানার শ্রমিক শিক্ষার্থী সহ বিভিন্ন পেশার লোকজন মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করেন।
গাজীপুর মেট্রোপলিটনের বাসন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হারুন অর রশিদ জানান, এলাকাবাসী নাওজোর এলাকায় একটি ফুটওভার ব্রিজের দাবিতে মানববন্ধন করেন। পরে তারা নিজেরাই মহাসড়ক থেকে সরে যায়। এসময় প্রায় ১০-১৫ মিনিট মহাসড়কে যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে।
