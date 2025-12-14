বাগেরহাটে প্রবাসীর বাড়িতে ডাকাতি, ১৬ ভরি স্বর্ণালংকারসহ টাকা লুট

বাগেরহাটে প্রবাসীর বাড়িতে ডাকাতি, ১৬ ভরি স্বর্ণালংকারসহ টাকা লুট
বাগেরহাটের সদর উপজেলায় এক জাপান প্রবাসীর বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এসময়, ডাকাতরা বাড়ির সদস্যদের দেশীয় অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ১৬ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ সাড়ে তিন লক্ষ টাকা লুট করে নেয়।
রোববার (১৪ ডিসেম্বর) ভোর ৪টার দিকে উপজেলার ষাটগম্বুজ ইউনিয়নের সুন্দরঘোনা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
জাপান প্রবাসীর বাবা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা খন্দকার আবু জাফর জানান, ডাকাতরা কৌশলে ছাদে উঠে, গেট ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে। এসময় তিনি ও তার স্ত্রী এবং বড় ছেলে ও তার স্ত্রী বাড়িতে ছিলেন। ভোর চারটার দিকে বাথরুমে যাওয়ার জন্য ঘুম থেকে উঠলে কয়েকজন ডাকাত অস্ত্রের মুখে তাকে জিম্মি করে। পরে তার হাত, পা ও মুখ বেঁধে পরিবারের অন্য সদস্যদেরও জিম্মি করে এবং বেঁধে ফেলে। এরপর বসতঘরের বিভিন্ন কক্ষ তছনছ করে প্রায় ১৬ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ সাড়ে ৩ লাখ টাকা লুট করে নেয় ডাকাতরা।
প্রবাসীর ভাই খন্দকার মাইনুল ইসলাম জানান, তিনিও এক সময় জাপানে থাকতেন। ডাকতরা তার কক্ষও তছনছ করেছে। সব মালামাল নিয়ে বের হয়ে যাওয়ার সময় আমাদের হত্যার হুমকি দিয়েছে। পুলিশ অথবা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জানালে পরে আবারও এভাবে ডাকাতি করা হবে এবং আমাদের হত্যা করে ফেলবে।
বাগেরহাট সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাসুম খান জানান, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং প্রয়োজনীয় আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অপরাধীদের শনাক্ত করতে পুলিশের একাধিক টিম কাজ করছে।
এর আগে গত ৯ ডিসেম্বর দিন দুপুরে বাগেরহাট শহরের দশানী সংলগ্ন পুলিশ সুপারের বাংলোর বিপরীত পাশে ডয়চে ভেলের প্রবাসী সাংবাদিক আরাফাতুল ইসলামের বাড়িতে তালা ভেঙে দিনদুপুরে চুরির ঘটনা ঘটে।
নাহিদ ফরাজী/কেএইচকে/এএসএম