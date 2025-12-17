গাইবান্ধায় গ্রামীণ ব্যাংকের সামনে থেকে ৪ ককটেল উদ্ধার

গাইবান্ধায় গ্রামীণ ব্যাংকের সামনে থেকে ৪ ককটেল উদ্ধার
গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে গ্রামীণ ব্যাংক কোমরপুর পলাশবাড়ী শাখা থেকে ৪টি অবিস্ফোরিত ককটেল উদ্ধার করেছে পুলিশ ও র্যাব সদস্যরা। এ নিয়ে এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।
বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় ককটেল উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোজাম্মেল হক।
এর আগে মঙ্গলবার রাত ৯ টার দিকে উপজেলার কোমরপুর এলাকায় ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের পাশে গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান ফটকের সামনে ককটেল সাদৃশ্য ৪টি বস্তু পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেয় স্থানীয়রা। পরে গোবিন্দগঞ্জ থানা পুলিশ ও র্যাব-১৩ রংপুরের সদস্যরা ঘটনাস্থল থেকে ককটেলগুলো উদ্ধার করে।
ওসি মোজাম্মেল হক বলেন, এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্তে তদন্ত চলছে। বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।
এ বিষয়ে র্যাব-১৩ রংপুর ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তরের বোমা নিষ্ক্রিয় দলের সিনিয়র এএসপি তরিকুল ইসলাম বলেন, আইনগত প্রক্রিয়া শেষ হলে ককটেলগুলো নিষ্ক্রিয় করা হবে।
আনোয়ার আল শামীম/কেএইচকে/এমএস