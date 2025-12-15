বগুড়ায় পুলিশ কনস্টেবল থেকে খোয়া গেছে ১০ গুলি
বগুড়া সদর থানায় পাহারার দায়িত্বে থাকা পুলিশ কনস্টেবলের কাছ থেকে শটগানের ১০ রাউন্ড গুলি খোয়া গেছে।
শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) দিনগত রাত আড়াইটা থেকে ভোররাত ৪টার মধ্যে এ ঘটনা ঘটে। রোববার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত খোয়া যাওয়া গুলির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।
বগুড়া জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া) আতোয়ার হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশের একটি সূত্র জানায়, গতকাল দিনগত রাত ১২টা থেকে ভোররাত ৪টা পর্যন্ত থানা পাহারার (সেন্ট্রি) দায়িত্বে ছিলেন কনস্টেবল অসিত কুমার। দায়িত্ব পালনকালে রাত আড়াইটার দিকে তিনি থানা থেকে বের হয়ে সাতমাথা এলাকায় চা পান করতে যান। এ সময় তার কাছে থাকা শটগানের ১০ রাউন্ড গুলি খোয়া যায়।
ভোর ৪টায় দায়িত্ব হস্তান্তরের সময় কনস্টেবল নুরুজ্জামান দায়িত্ব বুঝে নেন। সে সময় অসিত কুমার গুলি খোয়া যাওয়ার বিষয়টি প্রকাশ করেন।
ঘটনার পর আজ সকাল থেকে বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করাহলেও এখন পর্যন্ত গুলির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতোয়ার হোসেন বলেন, সদর থানা থেকে খোয়া যাওয়া গুলি এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে সদর থানা থেকে প্রতিবেদন পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
