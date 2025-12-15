পুলিশের পোশাকে জামায়াত প্রার্থীর পথসভায় বক্তব্য: এএসআই বরখাস্ত

পুলিশের পোশাকে জামায়াত প্রার্থীর পথসভায় বক্তব্য: এএসআই বরখাস্ত
সাতক্ষীরায় পুলিশের পোশাক পরে জামায়াত প্রার্থীর নির্বাচনি পথসভায় অংশ নেওয়ায় সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) মো. মহিবুল্লাহকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।
রোববার (১৪ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় সাতক্ষীরার পুলিশ সুপার মুহাম্মদ আরেফিন জুয়েল এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
পুলিশ সুপারের কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ৭ ডিসেম্বর রাতে সাতক্ষীরা শহরের কাটিয়া আমতলা মোড়ে সাতক্ষীরা-২ (সদর ও দেবহাটা) আসনে জামায়াতের প্রার্থী মুহাদ্দিস আব্দুল খালেকের একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় যশোর জেলায় কর্মরত এএসআই মহিবুল্লাহ পুলিশের পূর্ণাঙ্গ পোশাক (ইউনিফর্ম) পরিহিত অবস্থায় উপস্থিত হন। সেখানে তিনি ইসলামী সংগীত পরিবেশন করেন এবং বক্তব্য রাখেন।
পুলিশের তদন্তে উঠে এসেছে, অভিযুক্ত এএসআই মহিবুল্লাহ বর্তমানে যশোরে কর্মরত রয়েছেন। গত ২৬ নভেম্বর থেকে ১৫ দিনের আরআরএল (RRL) ছুটিতে ছিলেন। ছুটিকালীন সময়ে নিজ জেলা নড়াইলে অবস্থানের কথা থাকলেও তিনি অনুমতি ছাড়া ভিন্ন জেলা সাতক্ষীরায় অবস্থান করছিলেন। সরকারি পোশাকে একটি রাজনৈতিক দলের প্রচারণায় অংশ নেওয়াকে পেশাদারিত্ব ও শৃঙ্খলার চরম পরিপন্থি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।
এ বিষয়ে যোগাযোগ করলে এএসআই মহিবুল্লাহ বিষয়টি স্বীকার করেছেন।
প্রাথমিক তদন্তে সত্যতা মেলায় খুলনা রেঞ্জের ডিআইজি ও যশোরের পুলিশ সুপারকে অবহিত করার পর তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। একইসঙ্গে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
সম্প্রতি ওই ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক সমালোচনার ঝড় ওঠে। ভিডিওতে পুলিশের পোশাকে এক সদস্যকে রাজনৈতিক মঞ্চে গান ও বক্তব্য দিতে দেখা যায়, যা পুলিশ বাহিনীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।
