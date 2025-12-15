  2. দেশজুড়ে

বাগেরহাটে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেন জামায়াতের প্রার্থী রাহাদ

প্রকাশিত: ০৮:২০ পিএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
বাগেরহাটে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেন জামায়াতের প্রার্থী রাহাদ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাগেরহাটে প্রথম মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী শেখ মঞ্জুরুল হক রাহাদ।

সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) বিকেলে বাগেরহাট-২ (সদর ও কচুয়া) আসনের রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকের দপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী কমিশনার মো. মোত্তালেব হোসেনের কাছ থেকে তিনি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন। এসময়, জামায়াত ইসলামী নেতা অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

শেখ মঞ্জুরুল হক রাহাদ বলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত বাগেরহাট-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছি। বিভিন্ন দল ও মতের প্রার্থীরা এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে। আশাকরি সবার সহযোগিতায় একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হবে।

