পটুয়াখালীতে ইয়াবাসহ নারী মাদক কারবারি গ্রেফতার

পটুয়াখালীতে ইয়াবাসহ নারী মাদক কারবারি গ্রেফতার
পটুয়াখালীতে মাদকবিরোধী অভিযানে ইয়াবাসহ এক নারী মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি)। এ সময় ১৮০ পিস ইয়াবা ও মাদক বিক্রির নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়।
সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) পটুয়াখালী সদর উপজেলার ইটবাড়িয়া ইউনিয়নের শারিকখালী এলাকায় ডিএনসি পটুয়াখালী জেলা কার্যালয়ের ‘ক’ সার্কেলের উদ্যোগে দিনভর এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
অভিযানে নিশা আক্তার স্বপ্না (২০) নামে এক নারীকে গ্রেফতার করা হয়। এ ঘটনায় নাজমা বেগম (৪২) নামে আরেক অভিযুক্ত পলাতক রয়েছেন।
ডিএনসি সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শারিকখালী এলাকার একটি সেমিপাকা বসতঘরে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে ঘরের ভেতর থেকে ১৮০ পিস ইয়াবা এবং মাদক বিক্রির নগদ ৭ হাজার ৮০০ টাকা উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, অভিযুক্তরা দীর্ঘদিন ধরে ওই বাড়ি থেকেই মাদক ব্যবসা পরিচালনা করে আসছিল।
গ্রেফতারকৃত নিশা আক্তার স্বপ্না একই এলাকার লিটন শেখের মেয়ে এবং পলাতক নাজমা বেগম তার মা বলে জানা গেছে। উদ্ধারকৃত আলামতের ভিত্তিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী পটুয়াখালী সদর থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে।
পটুয়াখালী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক হামিম হোসেন জানান, পলাতক আসামিকে গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। মাদক নির্মূলে জেলাজুড়ে অভিযান আরও জোরদার করা হবে।
