বাংলা একাডেমির নাট্যজন পুরস্কার পাচ্ছেন তারিক আনাম খান
বাংলা একাডেমি পরিচালিত ২০২৫ সালের পুরস্কার তালিকায় নাট্যাঙ্গনে বিশেষ সম্মাননা অর্জন করেছেন প্রখ্যাত অভিনেতা, নাট্যনির্দেশক ও সংগঠক তারিক আনাম খান। তাকে প্রদান করা হচ্ছে অধ্যাপক মমতাজউদদীন আহমদ নাট্যজন পুরস্কার। অভিনয়, নাট্যনির্দেশনা এবং নাট্যসংগঠক হিসেবে দীর্ঘদিনের সামগ্রিক অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এই পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে তাকে।
বাংলা একাডেমির এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আসন্ন ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ পরিষদ সভায়, আগামী ২৭ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার প্রদান করা হবে। এই পুরস্কারের অর্থমূল্য এক লক্ষ টাকা।
বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনে তারিক আনাম খানের নাম এক অনিবার্য উচ্চারণ। মঞ্চনাটক, টেলিভিশন নাটক ও চলচ্চিত্র; তিন মাধ্যমেই তিনি রেখে গেছেন শক্তিশালী উপস্থিতি। অভিনয়ের পাশাপাশি নাট্যনির্দেশনা ও নাট্যদল গঠনের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের গড়ে তুলতেও রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তার অভিনয়ে রয়েছে সংযম, গভীরতা ও চরিত্রের প্রতি দায়বদ্ধতা। যা তাকে আলাদা করে চিহ্নিত করেছে।
বিশিষ্ট নাট্যকার অধ্যাপক মমতাজউদদীন আহমদের নামে প্রবর্তিত এই নাট্যজন পুরস্কার নাট্যচর্চায় অসামান্য অবদান রাখা ব্যক্তিদের জন্য এক মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি। সেই ধারাবাহিকতায় তারিক আনাম খানের নাম যুক্ত হওয়াকে নাট্যাঙ্গনের জন্য এক গর্বের মুহূর্ত হিসেবে দেখছেন সংশ্লিষ্টরা।
বাংলা একাডেমি পরিচালিত ৮টি পুরস্কারের মধ্যে তারিক আনাম খানের পাশাপাশি সাহিত্য, কবিতা, বিজ্ঞানসাহিত্য, অনুবাদ ও কথাসাহিত্যে অবদানের জন্য আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে সাহিত্যিক মোহম্মদ বরকতুল্লাহ প্রবন্ধসাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন অধ্যাপক মনসুর মুসা (ভাষাভিত্তিক গবেষণার মূল্যায়নে)।
মেহের কবীর বিজ্ঞানসাহিত্য পুরস্কার পাচ্ছেন খসরু চৌধুরী (প্রকৃতি ও বিজ্ঞান - চর্চায় সামগ্রিক মূল্যায়নে)। মযহারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন সানাউল হক খান (বাংলা কবিতায় সামগ্রিক মূল্যায়নে)। সা’দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন হাফিজ রশিদ খান (বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর জীবন ও সাহিত্য বিষয়ে গবেষণার মূল্যায়নে)।
আবু রুশ্দ সাহিত্য পুরস্কার পাচ্ছেন শিবব্রত বর্মন (অনুবাদ-সাহিত্যে অনন্য অবদানের মূল্যায়নে)। হালীমা-শরফুদ্দীন বিজ্ঞান পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন সফিক ইসলাম গণিতের রাজ্যে আনন্দভ্রমণ গ্রন্থের জন্য (গণিতকে সহজবোধ্য ও উপভোগ্যভাবে উপস্থাপনের জন্য)। রাবেয়া খাতুন কথাসাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন সুব্রত বড়ুয়া (কথাসাহিত্যে সামগ্রিক অবদানের মূল্যায়নে)।
এছাড়াও অনূর্ধ্ব ৪৯ বছর বয়সী লেখকদের মধ্যে ২০২৪ সালে প্রকাশিত সিসিফাস শ্রম গল্পগ্রন্থের মূল্যায়নে ‘রাবেয়া খাতুন কথাসাহিত্য পুরস্কার ২০২৫’- এ ভূষিত হয়েছেন আনিসুর রহমান।
এলআইএ/এমএস