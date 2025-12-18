জাতির উদ্দেশে ভাষণে ট্রাম্প
গত ৭ মাসে যুক্তরাষ্ট্রে কোনো অবৈধ অভিবাসী প্রবেশাধিকার পায়নি
যুক্তরাষ্ট্রকে ‘আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী’ করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। জাতির উদ্দেশে টেলিভিশনে সম্প্রচারিত এক ভাষণে বাইডেন প্রশাসনের তীব্র সমালোচনা করেছেন ট্রাম্প। আমেরিকার অর্থনীতির জন্য রোডম্যাপ ঘোষণা করেছেন এই মার্কিন প্রেসিডেন্ট। দেশের অর্থনীতিকে তিনি যেভাবে পরিচালনা করছেন সেসব কারণে মানুষের কাছে জনপ্রিয়তা কমে যাওয়ার পরই ট্রাম্প এমন ঘোষণা দিলেন।
ট্রাম্প তার ভাষণে বলেন, ১১ মাস আগে উত্তরাধিকারসূত্রে এই সমস্যাগুলো পেয়েছিলাম এবং আমি সেটা ঠিক করছি। যখন আমি ক্ষমতা গ্রহণ করি, তখন মুদ্রাস্ফীতি ৪৮ বছরের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ ছিল এবং কেউ কেউ বলবেন আমাদের দেশের ইতিহাসে দ্রব্যমূল্য আগের চেয়েও বেশি হয়ে গিয়েছিল। লাখ লাখ মার্কিনির জীবনযাত্রা অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। এটি পূর্ববর্তী ডেমোক্র্যাট প্রশাসনের সময় ঘটেছিল এবং সে সময় থেকেই আমরা প্রথম ‘সাশ্রয়ী’ শব্দটি শুনতে শুরু করেছিলাম।
আমাদের সীমান্ত খোলা ছিল এবং এ কারণে আমাদের দেশে লাখ লাখ অবৈধ অভিবাসী প্রবেশ করেছে যাদের অনেকেই কারাগার, মানসিক চিকিৎসা কেন্দ্র এবং পাগলাগারদ থেকে ছাড়া পেয়েছেন। তারা ছিল মাদক ব্যবসায়ী, গ্যাং সদস্য। বাইডেন প্রশাসন আমাদের দেশে এসবই ঘটতে দিয়েছে এবং এটি আর কখনো ঘটতে দেওয়া যাবে না।
বাইডেন প্রশাসনের অধীনে আমাদের সবচেয়ে খারাপ বাণিজ্য চুক্তি হয়েছিল এবং আমাদের দেশকে সারা বিশ্ব থেকে উপহাস করা হয়েছে। গত ১১ মাসে আমরা আমেরিকান ইতিহাসের যেকোনো প্রশাসনের চেয়ে ওয়াশিংটনে আরও ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছি।
ট্রাম্প বলেন, প্রথম দিন থেকে আমি দক্ষিণ সীমান্তে আক্রমণ বন্ধ করার জন্য তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিয়েছি। গত সাত মাসে যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ বিদেশিদের প্রবেশে অনুমতি দেওয়া হয়নি। এটি এমন একটি কৃতিত্ব যা সবাই বলেছিল একেবারে অসম্ভব। কয়েক মাসের মধ্যেই আমরা সবচেয়ে খারাপ অবস্থা থেকে সেরাতে পৌঁছেছি। আমরা অপরাধীদের বিতাড়িত করছি, আমাদের সবচেয়ে বিপজ্জনক শহরগুলোতে নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনছি। আমরা রক্তপিপাসু বিদেশি মাদক কার্টেলগুলোকে ধ্বংস করেছি। আমরা নিজেরাই এটা করেছি।
টিটিএন