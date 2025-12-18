খুলনায় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতা তাজ গ্রেফতার

খুলনায় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতা তাজ গ্রেফতার
নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের খুলনা জেলা শাখার সহসভাপতি তছলিম হুসাইন তাজকে আটক করেছে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের মহানগর গোয়েন্দা শাখা।
বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত আনুমানিক সোয়া ১২টার দিকে নগরীর ফরাজিপাড়া এলাকা থেকে তাকে আটক করে পুলিশ।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, তছলিম হুসাইন তাজ নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের খুলনা জেলা শাখার সহসভাপতি এবং পতিত সরকারের খুলনা-৬ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আক্তারুজ্জামান বাবুর ব্যক্তিগত সহকারী ছিলেন। বর্তমানে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি, নাশকতা পরিকল্পনা ও সরকারবিরোধী কার্যক্রমে দীর্ঘদিন ধরে তিনি সক্রিয় রয়েছেন। এছাড়াও নাশকতা কর্মকাণ্ডে তার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।
খুলনা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৈমুর ইসলাম জানান, তছলিম হুসাইন তাজ বর্তমান সরকারবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত এবং নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রে খুলনায় অবস্থান করছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়েছে।
তিনি বলেন, তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।
