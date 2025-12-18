শরিকদের কত আসন ছাড়, শুক্রবারের মধ্যে চূড়ান্ত করবে বিএনপি

শরিকদের কত আসন ছাড়, শুক্রবারের মধ্যে চূড়ান্ত করবে বিএনপি
যুগপৎ আন্দোলনের শরিক দলগুলোর জন্য কতটি সংসদীয় আসন ছেড়ে দেওয়া হবে- সে বিষয়ে আগামীকাল শুক্রবারের মধ্যেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে বিএনপি। এর আগে এরই মধ্যে ঘোষিত দলীয় প্রার্থীদের পরিবর্তনের সম্ভাবনা খুবই কম।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ের সামনে সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ধানের শীষ মনোনীত প্রার্থীদের সঙ্গে ধারাবাহিক মতবিনিময় করছে বিএনপি। দ্বিতীয় পর্যায়ে আজ বৃহস্পতিবার দলের সিনিয়র নেতারা ১০০ জন মনোনীত প্রার্থীর সঙ্গে বৈঠক করেন।
এদিন সকালে রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে মনোনীত প্রার্থীরা উপস্থিত হতে শুরু করেন। দুপুরে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রার্থীদের উদ্দেশে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
বৈঠকে নির্বাচনি প্রস্তুতি, সাংগঠনিক কার্যক্রম, মাঠপর্যায়ের কৌশল ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। তিন দিনব্যাপী এই মতবিনিময় সভার বৃহস্পতিবার ছিল দ্বিতীয় দিন।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে প্রথম দফায় বিএনপি ২৩৭টি আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে। পরবর্তীসময়ে দ্বিতীয় দফায় আরও ৩৬ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়। এ পর্যন্ত ৩০০ আসনের মধ্যে ২৭২ আসনে দলীয় প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করেছে বিএনপি।
কেএইচ/কেএসআর