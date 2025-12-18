টেকনাফের ৯ জেলেকে আটক করে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি

টেকনাফের ৯ জেলেকে আটক করে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি
সাগরে মাছ ধরতে যাওয়া কক্সবাজারের টেকনাফের ৯ জেলেকে আটক করেছে আরাকান আর্মি। বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) সকালের দিকে তাদেরকে আটক করা হয়েছে।
টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. ইনামুল হাফিজ নাদিম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
আটক জেলেরা হলেন- টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপ ডাঙ্গর পাড়ার বাসিন্দা মনজুর আলম (২৮), মো. আব্দুল্লাহ (২৬), মো. আনোয়ার (২৭), ওমর ফারুক (১৭), জাফর আলম (১৬), কবির আহমেদ (৫৫), মো. রাসেল (২৬), জসিম আহমেদ (১৮) ও মো. ইব্রাহীম (২১)।
আহমেদ উল্লাহ নামে স্থানীয় এক জেলে জানান, টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপ সংলগ্ন সাগরে জেলেরা মাছ ধরছিলেন। এসময় আরাকান আর্মির সদস্যরা স্পিডবোটে এসে জেলেদের ধাওয়া দেয় ও তাদের মধ্যে ৯ জনকে আটক করে। আটক জেলেরা শাহপরীর দ্বীপের ডাঙরপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তারা ইঞ্জিনচালিত দুটি মাছ ধরার নৌকা নিয়ে গেছে।
তিনি আরও জানান, সাগরে মাছ ধরার সময় অনেক ক্ষেত্রে কোনটি মিয়ানমারের জলসীমা আর কোনটি বাংলাদেশের জলসীমা তা না জেনে জেলেরা অনেক সময় মিয়ানমার জলসীমায় চলে যায়।
ইউএনও মো. ইনামুল হাফিজ নাদিম জানান, সাগর থেকে ৯ জন জেলেকে আরাকান আর্মি নিয়ে গেছে এমন তথ্য পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে কোস্টগার্ড ও বিজিবির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। ঘটনাটি সার্বিকভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে। ঘটনার প্রকৃত সত্যতা যাচাই সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
