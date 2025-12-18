  2. দেশজুড়ে

ফের ভোটের মাঠে তৃতীয় লিঙ্গের রানী, লড়বেন রংপুর-৩ আসনে

নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক রংপুর
প্রকাশিত: ০৩:৪৬ পিএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
ফের ভোটের মাঠে তৃতীয় লিঙ্গের রানী, লড়বেন রংপুর-৩ আসনে

রংপুরের রাজনীতিতে আবারও আলোচনায় তৃতীয় লিঙ্গের আনোয়ারা ইসলাম রানী। এবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন রংপুর-৩ (সদর) আসন থেকে। বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) বিকেলে নির্বাচন অফিস থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে তিনি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

এর আগে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও রংপুর-৩ (সদর) আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ঈগল প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন রানী। সেবার জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ (জিএম) কাদেরের বিপক্ষে রানী পেয়েছিলেন ২৩ হাজার ৩৩৯ ভোট।

মনোনয়ন সংগ্রহের বিষয়ে আনোয়ারা ইসলাম রানী বলেন, রংপুর-৩ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র গ্রহণ করেছি। কোনো ক্ষমতার জোরে নয়, কোনো দলের ছায়ায় নয়, শুধু মানুষের ভালোবাসা, বিশ্বাস ও ন্যায়ের শক্তি সঙ্গী করে এগিয়ে যেতে চাই।

রানী বলেন, আমি রাজনীতি করতে এসেছি সুবিধাভোগী হতে নয়, মানুষের কথা বলার জর্ন্য। অবহেলিত কণ্ঠের ভাষা হওয়ার জন্য। আমার কোনো পিছুটান নেই, কোনো সংসার নেই। তাই পুরোটা সময়, শক্তি ও দায়বদ্ধতা আমি উৎসর্গ করতে চাই আপনাদের জন্য।

তিনি বলেন, রংপুর-৩ আসনের মানুষের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে, সব প্রান্তিক ও পিছিয়ে রাখা জনগোষ্ঠীকে প্রান্তিকতা থেকে মুক্তি দেওয়ার এই সংগ্রাম আমার ব্যক্তিগত নয়, এটি একটি মানবিক দায়, একটি ন্যায়ের আন্দোলন। প্রতিটি কৃষক, শ্রমিক, নারী, তরুণ, বয়স্ক মানুষ, সংখ্যালঘু এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সম্মান, মর্যাদা ও ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়েই আমার এই পথচলা।

মনোনয়ন সংগ্রহের বিষয়ে রংপুর সদর উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা শোয়েব সিদ্দিকী জানান, গতকাল বিকেলে রংপুর-৩ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে তৃতীয় লিঙ্গের আনোয়ারা ইসলাম রানী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ ২৯ ডিসেম্বর।

