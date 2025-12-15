পিরোজপুরে শাপলা পাতা মাছ বিক্রির অভিযোগে তিনজনকে জরিমানা
পিরোজপুরের ইন্দুরকানী বাজারে শাপলা পাতা মাছ বিক্রির অভিযোগে তিন মাছ ব্যবসায়ীকে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নে সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) বিকেলে ইন্দুরকানী বাজারে অভিযান চালিয়ে এ অর্থদণ্ড দেয়া হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে নেতৃত্ব দেন ইন্দুরকানী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাসান মো. হাফিজুর রহমান।
এছাড়া জব্দকৃত মাছগুলো পরে স্থানীয় তিনটি এতিমখানায় বিতরণ করা হয়। এর মধ্যে চারাখালী হাফিজিয়া মাদরাসা ও এতিমখানায় ২৫ কেজি, মদিনাতুল উলুম মাদরাসায় ৪৫ কেজি এবং কালাইয়া মইনুউদ্দিন মনোয়ারা মাদরাসায় ৯ কেজি মাছ বিতরণ করা হয়।
এদিকে পত্তাশী বাজারে নিষিদ্ধ শাপলা পাতা মাছ বিক্রির অভিযোগে পৃথক আরেকটি অভিযান পরিচালনা করা হয়। তবে ভ্রাম্যমাণ আদালত সেখানে পৌঁছানোর আগেই মাছগুলো সরিয়ে নেওয়া হয়।
জানা গেছে, ইন্দুরকানী উপজেলার বিভিন্ন বাজারে হাটের দিন নিষিদ্ধ শাপলা পাতা মাছ বিক্রি করা হয়। এসব মাছ মূলত পাড়েরহাট মৎস্য আড়ত থেকে সংগ্রহ করা হয়।
ইন্দুরকানী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. হাফিজুর রহমান বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বাজারে উপস্থিত হয়ে নিষিদ্ধ মাছ বিক্রির অভিযোগে নিয়ম অনুযায়ী জরিমানা করা হয়। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
মো. তরিকুল ইসলাম/এনএইচআর/এমএস