ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ইভটিজিংকে কেন্দ্র করে যুবককে গুলি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ইভটিজিংকে কেন্দ্র করে যুবককে গুলি
ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে সাগর মিয়া ওরফে রাজু (৩৫) নামে এক যুবক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় জেলা শহরের মুন্সেফপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
গুলিবিদ্ধ শান্তকে তাৎক্ষণিকভাবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক স্থানীয় সূত্র জানায়, মঙ্গলবার মুন্সেফপাড়ায় একটি ইভটিজিংয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাগরের সঙ্গে কয়েকজন যুবকের বাগবিতণ্ডা এবং হাতাহাতি হয়। এর জেরে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ওই যুবকদের সহযোগী ইমন ইসলাম দলবল নিয়ে মোটরসাইকেলে এসে সাগরকে রাস্তায় হামলা করে। পরে গুলি করে পালিয়ে যায়। পুলিশ সাগরকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তাকে ঢাকায় উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়।
সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম গুলিবিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, মঙ্গলবারের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি আমরা তদন্ত করছি।
আবুল হাসনাত মো. রাফি/এফএ/এমএস