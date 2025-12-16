  2. দেশজুড়ে

কুমিল্লা কারাগারের সামনে থেকে সুব্রত বাইনের মেয়ে আটক

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:৫০ এএম, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
শীর্ষ সন্ত্রাসী সুব্রত বাইন ওরফে মোহাম্মদ ফতেহ আলীর মেয়ে সাবিনা ইয়াছমিন বিথিকে আটক করেছে র‌্যাব।

সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) দুপুরে কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারের মূল ফটকের সামনে থেকে সাবিনাকে আটক করে র‌্যাব-১১ এর সদস্যরা।

রাত সাড়ে ১১টায় র‌্যাব-১১ কুমিল্লা সিপিসি-২ এর কোম্পানি কমান্ডার সাদমান ইবনে আলম তথ্যটি নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, আটকের পর বিথিকে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

এর আগে সুব্রত বাইনকে গত ৫ ডিসেম্বর দুপুরে নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগার থেকে কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তর করা হয়।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সূত্র বলছে, অপরাধ চক্রের আর্থিক লেনদেন, নেটওয়ার্ক ও পলাতক সহযোগীদের সহায়তার বিষয়ে বিথির সম্পৃক্ততা রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জাহিদ পাটোয়ারী/এফএ/জেআইএম

