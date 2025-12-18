টাকা না পেয়ে প্রেমিকার আপত্তিকর ছবি ফাঁস, যুবক গ্রেফতার

টাকা না পেয়ে প্রেমিকার আপত্তিকর ছবি ফাঁস, যুবক গ্রেফতার
চাহিদা মতো টাকা না পেয়ে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের এক নারীর আপত্তিকর ছবি-ভিডিও অনলাইনে প্রকাশের দায়ে সবুজ খান (৩৫) নামে রংপুরের এক যুবককে গ্রেফতার করেছে র্যাব।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) র্যাব-১১ (সিপিসি-৩) নোয়াখালী কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. মুহিত কবীর সেনিয়াবাত গ্রেফতারের বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) রাতে সাভারের র্যাব-৪ (সিপিসি-২) এর সহযোগিতায় নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ থানার পর্নোগ্রাফি মামলায় ঢাকার আশুলিয়ার দোসাইদ এলাকা থেকে আসামি সবুজ খানকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতার সবুজ খান রংপুর জেলার দেবীগঞ্জ থানার বানিয়াপুর গ্রামের লুৎফুর রহমানের ছেলে। তিনি বর্তমানে ঢাকার সাভারের গেন্ডা পৌরসভার আনন্দপুর এলাকায় বসবাস করেন। তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থার জন্য ঢাকার আশুলিয়া থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।
র্যাব জানায়, ফেসবুকে পরিচয় ও বন্ধুত্বের সুবাদে প্রেমিক সবুজ ওই নারীকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো ও ম্যাসেঞ্জারে অডিও এবং ভিডিও কলে আপত্তিকর অবস্থায় কথা বলেন। সবুজ কৌশলে এসব ভিডিও ধারণ করে প্রেমিকার কাছে পাঁচ লাখ টাকা দাবি করেন। পরে নিরুপায় হয়ে ভুক্তভোগী এক লাখ ৭০ হাজার টাকা দেন। বাকি তিন লাখ ৩০ হাজার টাকা না পেয়ে নারীর আপত্তিকর ছবি-ভিডিও একটি অনলাইনে প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে ভুক্তভোগী বাদী হয়ে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ থানায় পর্নোগ্রাফি আইনে মামলা করেন।
