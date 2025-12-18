অবৈধ সম্পদ: সাবেক ডেপুটি স্পিকার টুকুর বিরুদ্ধে মামলা অনুমোদন
জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে পাবনা-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও সাবেক ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকুর বিরুদ্ধে মামলা অনুমোদন করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এছাড়া অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে টুকুর দুই ছেলে এস এম আসিফ শামস ও এস এম নাফিস শামসের বিরুদ্ধে সম্পদ বিবরণী জারির নোটিশ দিয়েছে সংস্থাটি। একই সঙ্গে নাফিস শামসের স্ত্রী মুমতাহিন মোস্তফার সম্পদ বিবরণ চেয়েছে দুদক।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন মামলা অনুমোদনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। দুদকের অভিযোগে বলা হয়, অনুমোদিত মামলার আসামি টুকু ৩ কোটি ৫৯ লাখ ২৪ হাজার ১৮১ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন।
আরও পড়ুন
হতাশা থেকে আত্মহত্যা করতে পারেন এনসিপি নেত্রী জান্নাত: পুলিশ
শরিকদের কত আসন ছাড়, শুক্রবারের মধ্যে চূড়ান্ত করবে বিএনপি
আসামির বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৭(১) ধারাসহ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। এছাড়া টুকুর ছেলে ও বেড়া পৌরসভার সাবেক মেয়র এস এম আসিফ শামসের বিরুদ্ধে ২৬ কোটি ৬৬ লাখ ৬৮ হাজার ৫৪৩ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে। তার আরেক ছেলে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সহযোগী অধ্যাপক এস এম নাসিফ শামসের বিরুদ্ধে ৫ কোটি ৬৪ লাখ ৪ হাজার ১৬ টাকা অর্জন ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে এক কোটি ৪৮ লাখ ৬৬ হাজার ৭৫০ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে।
তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬(১) ধারামতে সম্পদ বিবরণী দাখিলের আদেশ জারির অনুমোদন দিয়েছে দুদক।
এসএম/কেএসআর