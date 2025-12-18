টাঙ্গাইলে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ১৮
‘অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২’ এর অভিযান চালিয়ে টাঙ্গাইলে গত ২৪ ঘণ্টায় ১৮ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বুধবার থেকে বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) সকাল পর্যন্ত জেলার বিভিন্নস্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
এদিন দুপুরে জেলা পুলিশ সুপার মুহম্মদ শামসুল আলম সরকারের গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
গ্রেফতারকৃতরা হলেন- মো. হৃদয় (৩৪), সাকিব রহমান খান (২৬), আব্দুর রহিম (৫০), জাহাঙ্গীর হোসেন টিপু (৩৯), তানভীর আহমেদ বিপ্লব (৩৯), দিপু ভাস্কর (৩৫), মো. আরিফ (৩২), নজরুল ইসলাম (৪৮), আব্বাস আলী (৫৪), শাহজাহান মিয়া (৫৪), লাল মিয়া (৫৫), সালেম আল বাহার স্বচ্ছ (২৯), আলী (৩২), আব্দুল জলিল (৪৩), শামীম মিয়া, আজহার আলী (৪৫), মোহাম্মদ সাহেব আলী (৪৪) এবং শিপন হোসেন (৪২)।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গ্রেফতারকৃত আসামিরা নাগরপুর, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল সদর, দেলদুয়ার, ঘাটাইল, সখিপুর, ধনবাড়ী, কালিহাতী, ভূঞাপুর, মধুপুর, বাসাইল ও গোপালপুর থানার বিভিন্ন মামলার সন্দিগ্ধ আসামি। গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ সহিংসতা, হামলা, মারধর, গুরুতর জখম, হত্যাচেষ্টা, ভয়ভীতি প্রদর্শন, চাঁদাবাজি, বিস্ফোরক দ্রব্য সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলা রয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের টাঙ্গাইল আদালতে পাঠানোর প্রস্ততি চলছে।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/এনএইচআর/এএসএম