ফেরিতে ট্রাক চালু হয়ে আরও ৪ গাড়ি নিয়ে পড়লো নদীতে, এক চালক নিখোঁজ

ফেরিতে ট্রাক চালু হয়ে আরও ৪ গাড়ি নিয়ে পড়লো নদীতে, এক চালক নিখোঁজ
নারায়ণগঞ্জের ধলেশ্বরী নদী পার হওয়ার সময় ফেরি থেকে হঠাৎ ট্রাক চালু হয়ে আরও চার যানবাহন নিয়ে পানিতে পড়ে গেছে। এ ঘটনায় এক ভ্যানচালক নিখোঁজ রয়েছেন।
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) রাতে ধলেশ্বরী মাঝনদীতে এ ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে নিখোঁজ ভ্যানচালকের নাম জানা সম্ভব হয়নি।
স্থানীয়রা জানান, নারায়ণগঞ্জের নরসিংপুর এলাকা থেকে ফেরিটি ছেড়ে মাঝনদীতে আসে। এসময় হঠাৎ করেই ফেরিতে থাকা একটি ট্রাক চালু হয়ে যায়। সেই সঙ্গে সামনের দিকে যেতে থাকে। এসময় সামনে থাকা মোটরসাইকেল, দুটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ও একটি ভ্যানগাড়ি পানিতে পড়ে যায়।
বক্তাবলী নৌ-পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. রকিবুজ্জামান বলেন, বক্তাবলীর পূর্বপাশের ঘাট থেকে যানবাহন ও যাত্রী নিয়ে ফেরিটি ছাড়ে। মাঝনদীতে হঠাৎ করে ট্রাকটি চালু হয়ে যায়। এ সময় পাঁচটি যানবাহন পানিতে পড়ে যায়। এ ঘটনার পর ট্রাকচালক সাঁতরে তীরে উঠতে পারলেও ভ্যানচালক নিখোঁজ হন।
মোবাশ্বির শ্রাবণ/বিএ