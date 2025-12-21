পটুয়াখালী সোনালী ব্যাংক মোড়কে ‘শহিদ ওসমান হাদি চত্বর’ ঘোষণা

পটুয়াখালী সোনালী ব্যাংক মোড়কে ‘শহিদ ওসমান হাদি চত্বর’ ঘোষণা
পটুয়াখালী শহরের গুরুত্বপূর্ণ সোনালী ব্যাংক মোড়কে ‘শহিদ ওসমান হাদি চত্বর’ ঘোষণা করেছেন ছাত্র অধিকার, ছাত্র শক্তি ও যুব শক্তির নেতারা।
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে ওই মোড়ে ব্যানার টাঙিয়ে প্রতীকী কর্মসূচির মাধ্যমে এই ঘোষণা দেওয়া হয়।
এসময় উপস্থিত ছিলেন ছাত্র অধিকার পরিষদের সদস্য সচিব রুবেল আহমেদ, গণধিকার পরিষদের সাবেক সদস্য সচিব শাহ আলম শিকদারসহ ছাত্র শক্তি ও যুব শক্তির স্থানীয় নেতাকর্মীরা। শহিদ ওসমান হাদি চত্বর লেখা ব্যানার সেখানে টাঙিয়ে দেন তারা।
কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন ছাত্র শক্তির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সজীবুল ইসলাম সালমান। তিনি বলেন, ‘ওসমান হাদি বাংলাদেশের জন্য একজন সাহসী ও আপসহীন নেতা ছিলেন। তাকে পরিকল্পিতভাবে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করেছে। আমরা এই হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছি।’
তিনি আরও বলেন, শহিদ ওসমান হাদির স্মৃতি ধরে রাখতে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তার আদর্শ সম্পর্কে জানাতে পটুয়াখালী শহরের সোনালী ব্যাংকের সামনে অবস্থিত এই গুরুত্বপূর্ণ মোড়কে আমরা ‘হাদি মোড়’ হিসেবে ঘোষণা করছি।
যুব শক্তির প্রধান সংগঠক এ কে এম সিফাত শুভ বলেন, ওসমান হাদী ছিলেন গণতন্ত্র, ভোটাধিকার ও ন্যায়ের পক্ষে সোচ্চার একজন প্রতিবাদী কণ্ঠ। তার হত্যাকাণ্ড দেশের রাজনীতিতে গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। দ্রুত বিচার নিশ্চিত না হলে ভবিষ্যতে আরও কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেন তিনি।
মাহমুদ হাসান রায়হান/এফএ/জেআইএম