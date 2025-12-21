ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চুরির অভিযোগে গণপিটুনিতে একজন নিহত

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চুরির অভিযোগে গণপিটুনিতে একজন নিহত
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে চুরির অভিযোগে গণপিটুনিতে সাহেদ আলী (৫৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। শনিবার (২০ ডিসেম্বর) দিনগত গভীর রাতে উপজেলার কাইতলা ইউনিয়নের কোনাউর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত সাহেদ আলী সেমন্তঘর গ্রামের মিলাদ আলীর ছেলে। রোববার (২১ ডিসেম্বর) দুপুরে মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ থানায় নিয়ে যায়।
নবীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম জানান, শনিবার কোনাউর গ্রামে মোহাম্মদ আলী বাড়িতে চুরি করতে যান সাহেদ। প্রথমে এক বাড়িতে চুরি করেন। পরে আরেক বাড়ির টিনের ঘরে সিঁধ কেটে প্রবেশ করতে চাইলে ঘরের লোকজন শব্দ শুনে চিৎকার শুরু করে। প্রতিবেশীরা তাকে ধরে গণপিটুনি দেয়। এতে গুরুতর আহত হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।
তিনি আরও জানান, পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। এই ঘটনায় ৪ জনকে আটক করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য প্রক্রিয়া চলছে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ দিলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
আবুল হাসনাত মো. রাফি/এমএন/এমএস