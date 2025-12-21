  2. দেশজুড়ে

খালেদা জিয়ার পক্ষে ফেনী-১ আসনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

প্রকাশিত: ০৬:৪৮ পিএম, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫
বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া/ছবি-সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ফেনী-১ (ফুলগাজী, পরশুরাম ও ছাগলনাইয়া) আসনে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন বিএনপির নেতারা।

রোববার (২১ ডিসেম্বর) বিকেলে ফেনী জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আবু তালেবের নেতৃত্বে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সভাপতি ফরিদ উদ্দিন খান নয়ন, সাধারণ সম্পাদক পার্থ পাল, জিয়া মঞ্চ ফেনী জেলা আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট শাহজালাল ভূঞা সবুজ, ছাগলনাইয়া জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি জাফর আহমেদ, বিএনপি নেতা আরিফুর রহমান, জাহিদ হোসেন কমল, ফুলগাজী উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব নরুল হুদা শাহীন, ছাত্রদল নেতা মুনির আহমেদ প্রমুখ।

মনোনয়নপত্র সংগ্রহ শেষে বিএনপি নেতা আবু তালেব বলেন, ‘আমরা দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছি। বর্তমানে তিনি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দেশের কোটি কোটি মানুষের দোয়ায় তিনি সুস্থ হয়ে আবার আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন বলে আশা করি। ফুলগাজী, পরশুরাম ও ছাগলনাইয়াবাসী আমাদের নেত্রীকে নির্বাচিত করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।’

