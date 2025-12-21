নিজ গ্রামে চিরনিন্দ্রায় শান্তিরক্ষী মিশনে নিহত গাইবান্ধার সবুজ

নিজ গ্রামে চিরনিন্দ্রায় শান্তিরক্ষী মিশনে নিহত গাইবান্ধার সবুজ
সুদানে সেনাবাহিনীর শান্তিরক্ষী মিশনে সন্ত্রাসীদের হামলায় নিহত গাইবান্ধার পলাশবাড়ীর সবুজ মিয়ার দাফন সম্পন্ন হয়েছে। রোবাবার (২১ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে উপজেলার মহদীপুর ইউনিয়নের আমলাগাছি (ছোট ভবনপুর) গ্রামে তাকে দাফন করা হয়।
এর আগে মৃত্যুর আট দিন পর সবুজ মিয়ার মরদেহ সেনাবাহিনীর নিজস্ব একটি হেলিকপ্টারে গাইবান্ধা তুলশীঘাট হ্যালিপ্যাডে অবতরণ করে। পরে একটি এ্যাম্বুলেন্সে তার গ্রামের বাড়ি জেলার পলাশবাড়ী উপজেলার মহদিপুর ইউনিয়নের আমলাগাছি (ছোট ভবনপুর) পৌঁছে। সেখানে জানাজা শেষে বাবার কবরের পাশে তাকে সমাহিত করা হয়।
সবুজ মিয়া ওই গ্রামের মৃত হাবিদুল ইসলাম ও ছকিনা বেগম দম্পতির ছেলে।
সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, সবুজ মিয়ার বাড়িতে লোকজন ভর্তি। তার মা ছকিনা বেগম ছেলের মৃত্যুতে বারবার জ্ঞান হারাচ্ছেন। পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজন তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। স্বামী হারানোর শোকে বিলাপ করতে দেখা যায় উচ্চমাধ্যমিক শেষ বর্ষের ছাত্রী নূপুর আক্তারকে।
নূপুর জানান, এক বছর আট মাস আগে বিয়ে হয়েছে। স্বামীর মৃত্যুতে তার আক্তারের জীবন এলোমেলো হয়ে গেছে। কাঁদতে কাঁদতে তিনি বলেন, ‘আমার সব শেষ হয়ে গেল।’
সবুজ সুদানের আবেই এলাকায় জাতিসংঘের (ইউএন) শান্তিরক্ষা মিশনে সন্ত্রাসী হামলায় নিহত হয়েছেন।
রংপুর সেনানিবাসের ক্যাপটেন মো. আলভী বলেন, ‘সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে সবুজের মরদেহ যথাযথ মর্যাদায় দাফন সম্পন্ন করা হয়েছে।’
