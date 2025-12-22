  2. দেশজুড়ে

ঘন কুয়াশায় দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌপথে ফেরি চলাচল বন্ধ

প্রকাশিত: ০৩:০৩ এএম, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
ঘন কুয়াশায় দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌপথে ফেরি চলাচল বন্ধ

ঘন কুয়াশায় দুর্ঘটনা এড়াতে দেশের গুরুত্বপূর্ণ দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। রোববার (২১ ডিসেম্বর) রাত ১০টা থেকে এ রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে।

ফেরি চলাচল বন্ধ থাকায় দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুটে তীব্র শীতে দুর্ভোগে পড়েছেন নদীপাড় হতে আসা যানবাহনের চালক ও যাত্রীরা।

এর আগে সন্ধ্যা থেকে পদ্মা নদীর অববাহিকায় কুয়াশার ঘনত্ব বেড়ে চ্যানেলের বিকন বাতি ও মার্কিং পয়েন্ট অস্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় দুর্ঘটনা এড়াতে ফেরি চলাচল বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) কর্তৃপক্ষ।

বিআইডব্লিউটিসি দৌলতদিয়া ঘাট শাখার সহকারী ব্যবস্থাপক নূর আহাম্মদ জানান, কুয়াশার ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ায় রাত ১০টা থেকে এ রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। কুয়াশা কমলে পুনরায় ফেরি চলাচল স্বাভাবিক হবে। বর্তমানে যানবাহনের চাপ কম থাকায় সিঁরিয়াল নেই। এ রুটে ছোট-বড় মিলিয়ে ১০টি ফেরি চলাচল করছে।

