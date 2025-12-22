দগ্ধ বেলালকে দেখতে লক্ষ্মীপুরে তারেক রহমানের উপহার নিয়ে রিজভী

দগ্ধ বেলালকে দেখতে লক্ষ্মীপুরে তারেক রহমানের উপহার নিয়ে রিজভী
লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দগ্ধ বিএনপি নেতা বেলাল হোসেনকে দেখতে গিয়েছেন দলের সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভী। এসময় তিনি বেলালের হাতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের উপহার ৪ লাখ টাকা তুলে দেন।
রোববার (২১ ডিসেম্বর) রাত সোয়া ৯ টার দিকে তিনি হাসপাতালে গিয়ে বেলালের সঙ্গে কথা বলেন।
এসময় বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি উপস্থিত ছিলেন। পরে তারা সদর উপজেলার ভবানীগঞ্জ ইউনিয়নের চরমনসা গ্রামে বেলালের বাড়ি পরিদর্শন যান। সেখানে তিনি সংক্ষিপ্ত সভায় বক্তব্য রাখবেন।
হাসপাতালে বেলাল কেন্দ্রীয় নেতাদের দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন। পরে বিএনপি নেতা রিজভী ও এ্যানি ঘটনার বিষয়ে বেলালের কাছে জানতে চান। বেলাল ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরেন তাদের কাছে। এসময় চিকিৎসা ও ঘর নির্মাণের সম্পূর্ণ ব্যবস্থার আশ্বাস দেন এ্যানি চৌধুরী।
এদিকে কে বা কারা বেলালের বসতঘরে আগুন লাগিয়েছে তা এখনো কেউ বলতে পারেনি। পুলিশ বলছে দুর্বৃত্তায়ন ও মব বা তালা দিয়ে আগুন লাগানোর প্রমাণ পায়নি পরিবার। ঘটনার দুইদিন পার হয়ে গেলেও মামলা হয়নি। ৯০ শতাংশ শরীর পুড়ে গিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের আইসিইউতে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে বেলালের বড় মেয়ে সালমা আক্তার স্মৃতি (১৭)।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) গভীর রাতে সদর উপজেলার ভবানীগঞ্জ ইউনিয়ন বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বেলালের ঘরে দূর্বৃত্তদের আগুনে তার মেয়ে আয়েশা আক্তার (৮) মারা যায়। এছাড়া বেলালসহ তার দুই মেয়ে স্মৃতি ও সামিয়া আক্তার বিথি (১৪) দগ্ধ হয়।
লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে বিএনপি নেতা রুহুল কবীর রিজভী ও শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি দগ্ধ অবস্থায় চিকিৎসাধীন বেলালের সঙ্গে দেখা করেন।
