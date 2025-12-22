  2. দেশজুড়ে

বরিশালে মহাসড়ক অবরোধ করে কৃষি ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি বরিশাল
প্রকাশিত: ০৫:৫৪ পিএম, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
বরিশালে মহাসড়ক অবরোধ করে কৃষি ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগসহ আট দফা দাবিতে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন রহমতপুর কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা।

সোমবার (২২ ডিসেম্বর) দুপুরে বাবুগঞ্জ উপজেলার রহমতপুর এলাকার মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে এ কর্মসূচি পালন করেন তারা।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। এসময় মহাসড়কের দুইপাশে শত শত যানবাহন আটকা পরে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এর আগে গত সপ্তাহে একই দাবিতে ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেন তারা।

শিক্ষার্থীদের দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে- কৃষি ডিপ্লোমা শিক্ষাকে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) থেকে পৃথক করে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান করা, ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ, সব কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদ শুধুমাত্র ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের জন্য সংরক্ষণ, ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের বেসরকারি চাকরিতে ন্যূনতম দশম গ্রেডে বেতন নির্ধারণ, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের চাকরিতে যোগদানের পর ছয় মাসের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থী সালমান মাহমুদ বলেন, নয় মাস আগে আট দফা দাবিতে পরীক্ষা বর্জন করে আন্দোলন করলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ শুধু আশ্বাস দিলেও বাস্তবে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা বলেন, সমাপনী পরীক্ষা বর্জন করে শিক্ষার্থীরা এ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। তারা জানিয়েছেন, যতদিন পর্যন্ত আমাদের দাবি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মেনে না নেবে, ততদিন ক্যাম্পাস লকডাউন ও প্রশাসনিক ভবন বন্ধসহ এ আন্দোলন চলবে।

রহমতপুর কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ কিশোর কুমার মজুমদার বলেন, শিক্ষার্থীরা তাদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে। তবে এসব দাবি বাস্তবায়নের বিষয়টি আমাদের এখতিয়ারভুক্ত নয়। এ বিষয়ে উচ্চপর্যায়ের কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

অপরদিকে এ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বরিশাল-ঢাকা মহাসড়কের রহমতপুর বাসস্ট্যান্ডের দুইপাশে শত শত যানবাহন আটকে পড়ায় চরম ভোগান্তিতে পড়ে ছেন দক্ষিণাঞ্চল থেকে ঢাকা ও ঢাকা থেকে দক্ষিণাঞ্চলগামী যাত্রীরা। তবে শিক্ষার্থীরা অ্যাম্বুলেন্সসহ জরুরি সেবার যানবাহন চলাচলে কোনো ধরনের বাঁধা প্রদান করেননি।

শাওন খান/কেএইচকে/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।