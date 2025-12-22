সুন্দরবনে কাঁকড়া ধরার নিষিদ্ধ আটন পুড়িয়ে ধ্বংস
সাতক্ষীরায় পশ্চিম সুন্দরবনের নোটাবেঁকী ও কাচিকাটা অভয়ারণ্য এলাকার বিভিন্ন খালে অভিযান চালিয়ে কাঁকড়াসহ নিষিদ্ধ আটন জব্দ করেছে বন বিভাগ। সোমবার (২২ ডিসেম্বর) জব্দকৃত নিষিদ্ধ আটন পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয় এবং উদ্ধার করা কাঁকড়া সুন্দরবনে অবমুক্ত করা হয়।
অভিযানে ২টি নৌকা, ৬০০টি বড়শি, ২৫ কেজি কাঁকড়া এবং ১২০টি নিষিদ্ধ আটন উদ্ধার করা হয়। এসময় বন বিভাগের উপস্থিতি টের পেয়ে নৌকাসহ জড়িত ব্যক্তিরা পালিয়ে যায়।
বন বিভাগ সূত্র জানায়, এ ধরনের নিষিদ্ধ আটন ব্যবহারের ফলে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য ও জলজ প্রাণীর অস্তিত্ব মারাত্মক হুমকির মুখে পড়ছে।
সাতক্ষীরা রেঞ্জের রেঞ্জ কর্মকর্তা ফজলুল হক জানান, সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারিত পদ্ধতি ব্যতীত সুন্দরবনে কাঁকড়া শিকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে বন আইনে মামলা, জরিমানা ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
তিনি আরও জানান, সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণে এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে অব্যাহত থাকবে।
