  2. দেশজুড়ে

বাগেরহাট-১

বিএনপি প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি বাগেরহাট
প্রকাশিত: ০৯:৩৫ পিএম, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
বিএনপি প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ

বাগেরহাট-১ (মোল্লাহাট, চিতলমারী ও ফকিরহাট) আসনে বিএনপি প্রার্থী কপিল কৃষ্ণ মন্ডলের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সন্ধ্যার দিকে মোল্লাহাট উপজেলার গাংনি বাজার সংলগ্ন কালিবাড়ি মন্দিরের সামনে এই বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মী ও সনাতন ধর্মাবলম্বীরা অংশগ্রহণ করেন।

বিক্ষোভকারীরা জানান, বাগেরহাট-১ আসনে বিএনপি থেকে কপিল কৃষ্ণ মন্ডলকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। কপিল কৃষ্ণ চিতলমারী উপজেলার কলাতলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ছিলেন। আওয়ামী লীগের আমলে তিনি নানান অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী স্থানীয় বাসিন্দা আরমান হোসেন বলেন, আওয়ামী লীগ আমলে বড় বড় নেতাদের সাথে তার ওঠা বসা ছিলো। শেখ হেলালের সঙ্গে লিয়াজোঁ করে অনেক সম্পদ গড়েছে। কপিল কৃষ্ণ আওয়ামী লীগের দোসর। তাকে কীভাবে দল মনোনীত করেছে এটা আমার মাথায় আসে না। আমরা চাই তাকে সরিয়ে বিএনপির ত্যাগী নেতাদের মধ্য থেকে কাউকে মনোনয়ন দেওয়া হোক।

স্থানীয় বাসিন্দা ললিতা রানী বলেন, কপিল আওয়ামী লীগের লোক। তিনি কী করে বিএনপির নমিনেশন পেলো, আমরা তাকে চাই না।

অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ফনি ভুষন মৃধা বলেন, কপিল কৃষ্ণ আওয়ামী লীগের লোক ছিলো, শেখ হেলালের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকায় তার থেকে অনেক সুযোগ সুবিধা নিয়েছে।

নাহিদ ফরাজী/এনএইচআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।