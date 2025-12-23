  2. দেশজুড়ে

তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন

চাঁদপুর থেকে ঢাকায় যাবেন অর্ধলক্ষাধিক নেতাকর্মী, প্রস্তুত যানবাহন

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৩:৩৯ পিএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে রাজধানী ঢাকায় গণসংবর্ধনার আয়োজন করেছে বিএনপি। এ উপলক্ষে চাঁদপুর থেকে অর্ধলক্ষাধিক নেতাকর্মী ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন বলে জানা গেছে।

বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) রাজধানীর ৩০০ ফিট সড়কে আয়োজিত এই গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চাঁদপুর জেলা বিএনপি ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। জেলা থেকে শতাধিক লঞ্চ, বাস, মাইক্রোবাস ও প্রাইভেটকার প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

চাঁদপুর জেলা বিএনপির সভাপতি শেখ ফরিদ মানিক বলেন, ‌‘তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন আমাদের জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। চাঁদপুর জেলা থেকে বিএনপি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের হাজার হাজার নেতাকর্মী গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ নির্ধারিত স্থান থেকে লঞ্চ, বাস, প্রাইভেটকার ও মাইক্রোবাসযোগে ঢাকায় রওয়ানা হবেন।’

শরীফুল ইসলাম/এসআর/এমএস

