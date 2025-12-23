তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন
ঢাকায় যাবেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিএনপির ২০ হাজার নেতাকর্মী
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা বিএনপি। ঢাকায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে জেলা থেকে যোগদান করবেন ২০ হাজার নেতাকর্মী।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
তিনি জাগো নিউজকে জানান, এরইমধ্যে অনেকে নিজ উদ্যোগে ঢাকায় চলে গেছেন। ২৫ ডিসেম্বর ভোরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদর থেকে ২০টি বাস ও ২০টি মাইক্রোবাস ছেড়ে যাবে। একই সময়ে বাকি আটটি উপজেলা থেকে বিপুলসংখ্যক বাস ও মাইক্রোবাস ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে যাবে।
সিরাজুল ইসলাম আরও জানান, ভোরের তিতাস কমিউটার ট্রেনের পাঁচটি বগি রিজার্ভ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিএনপির নেতাকর্মীরা সবাই ৩০০ ফিটের লিলা মার্কেটের সামনে গিয়ে জমায়েত হবেন।
